Родственники директора НАБУ Артема Сытника оказались "ватниками", - СМИ

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники и соответствующие аудиозаписи.

Издание сообщает, что тесть и теща Артема Сытника Николай и Анна Зюбины являются гражданами России и постоянно живут в РФ и Беларуси.

"Николай Зюбин родился 13 декабря 1952 в селе Михайловка Балашовского района Саратовской области РФ. В этом же Балашовском районе он пока зарегистрирован и проживает. Алла Зюбина, хотя и гражданка РФ, родилась на территории Беларуси. На свет она появилась 23 января 1956 в Могилевской области. Там она владеет недвижимостью", - отмечается в материале.

По данным авторов, родители Анны Сытник - верные адепты Советского Союза и всего, что ассоциируется с режимом Владимира Путина. Они гордятся коммунистическим прошлым РФ и ненавидят украинцев, которых считают «хохлами».

В частности, редакция "Информатора" обладает эксклюзивной аудиозаписью разговора с тещей Артема Сытника, которая на тот момент находилась в Беларуси. На ней неизвестный обсуждает с Аллой Зюбиной «украинский вопрос».

"На вопрос, как вы относитесь к аннексии Крыма Российской Федерацией, теща Сытника отвечает: "Положительно. Конечно же, он и был русским. Я только за. Я поддерживаю Путина, я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России в целом". Зюбина убеждена, что украинцы (по ее версии - "хохлы") ненавидят "всех вокруг". "Вы смотрите украинские телеканалы? А я их смотрю каждый день. Вы знаете, как они ненавидят, они просто поливают грязью, они ненавидят и Беларусь, и Россию. Хохлы всех вокруг ненавидят, они любят только себя", - приводит издание слова тещи Сытника.

Также на записи Алла Зюбина говорит, что война в Донбассе начал президент Украины Петр Порошенко, а войска РФ не участвуют в боевых действиях на востоке.

"Порошенко - кровопийца, который столько людей погубил, развязал войну. Это они сами, у них гражданская война, друг друга убивают, а виноваты в этом все вокруг, даже Беларусь. Там (на востоке Украины, - ред.). Как раз воюют свои со своими. Российской Федерации там абсолютно нет. Там вольнонаемные. Российских войск там нет абсолютно, поэтому не надо к этому придираться. У них гражданская война. Я считаю, что люди Донбасса сами на референдуме должны решить свою судьбу. И куда они захотят, туда пусть и присоединяются. Хотя России Донбасс не нужен, она просто всем помогает", - утверждает родственница Сытника.

Редакция "Информатор" уверена, что обнародованные доказательства ставят под сомнение законность пребывания Артема Сытника на должности директора НАБУ.

Источник: golos.ua