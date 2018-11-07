Шахтеры вышли на протест в Луцке - ФОТО, ВИДЕО

В среду, 7 ноября, около 11:00 в Луцке волынские шахтеры вышли на акцию протеста. Митингующие планируют акцию протеста под Волынской областной государственной администрацией.
Об этом сообщают местные СМИ.
Митингующие пешей ходой отправились от замка Любарта по улице Глушец и проспекте Свободы до Киевский площади, чтобы пикетировать Волынскую ОГА.
В числе требований горняков: выплатить задержанные зарплаты и выделить деньги на достройку шахты №10 "Нововолынская". Отметим. что хода шахтеров - акт поддержки и солидарности с горнякам всей Украины в связи с недофинансированием шахт.
За акцией протеста наблюдают работники правоохранительных органов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", На Луганщине шахтеры организовали протест. В знак протеста шахтеры несколько суток находились под землей.