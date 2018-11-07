Шахтеры вышли на протест в Луцке - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщают местные СМИ.

Митингующие пешей ходой отправились от замка Любарта по улице Глушец и проспекте Свободы до Киевский площади, чтобы пикетировать Волынскую ОГА.

В числе требований горняков: выплатить задержанные зарплаты и выделить деньги на достройку шахты №10 "Нововолынская". Отметим. что хода шахтеров - акт поддержки и солидарности с горнякам всей Украины в связи с недофинансированием шахт.

За акцией протеста наблюдают работники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", На Луганщине шахтеры организовали протест. В знак протеста шахтеры несколько суток находились под землей.