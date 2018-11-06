Короля Бельгии обязали пройти тест на отцовтсво

Об этом сообщают международные информационные издания.

В случае установления родства, женщина сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, предусмотренные членам королевской семьи.

К слову, Боэль более десяти лет добивается своего признания. Мать художницы, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец, и только в возрасте 18 лет Дельфина узнала, что она внебрачный ребенок монарха.

Связь тогдашнего принца Альберта и баронессы длился 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский союз намерен направить 29 своих дипломатов в Лондон после ликвидации Британского консульстава в Брюсселе.