10:17 06.11.2018 | Общество | Новости
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Короля Бельгии обязали пройти тест на отцовтсво

В понедельник, 5 ноября, Апелляционный суд Брюсселя в понедельник, 5 ноября, постановил, что монарху Альберту Второму в течение трех месяцев придется пройти тест на установление отцовства 

Короля Бельгии обязали пройти тест на отцовтсво

Об этом сообщают международные информационные издания.

В случае установления родства, женщина сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, предусмотренные членам королевской семьи.

К слову,  Боэль более десяти лет добивается своего признания. Мать художницы, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец, и только в возрасте 18 лет Дельфина узнала, что она внебрачный ребенок монарха.

Связь тогдашнего принца Альберта и баронессы длился 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Европейский союз намерен направить 29 своих дипломатов в Лондон после ликвидации Британского консульстава в Брюсселе


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