МАУ изменит нормы перевозки ручной клади

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Новые правила перевозки вступят в действие для пассажиров, которые будут покупать билеты на самолет с 1 ноября, дата вылета которого будет начинаться с 15 января.

Отмечается, что согласно новым правилам, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозки зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см.

Кроме того известно, что пассажиры, которые будут перевозить зарегистрированный багаж и пассажиры премиум-эконом класса смогут взять на борт два места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 , а также верхнюю одежду и зонт. В свою очередь пассажиры бизнес-класса смогут получить сразу три места для ручной клади, среди которых два места общим весом 15 кг и размерами не более чем 55х40х20 см каждое и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Wizz Air уменьшает нормы провоза ручной клади.