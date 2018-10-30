В Украине на всей территории наблюдается высокая пожароопасность - ГосЧС

В южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей сохранится пятого класса опасность пожаров. Такие данные во вторник, 30 октября, опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра,

Так, в ведомстве предупреждают, что 30 и 31 октября по Киеву и Киевской области в ближайшие часы с удержанием туман, а видимость на дорогах составит не больше 200-500 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. на территория Украины во вторник, 30 октября, останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.