09:32 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100206752:Polishuk

В Украине на всей территории наблюдается высокая пожароопасность - ГосЧС

В ближайшие два дня на территории Украины сохранится высокая пожарная опасность.

В Украине на всей территории наблюдается высокая пожароопасность - ГосЧС

В южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей сохранится пятого класса опасность пожаров. Такие данные во вторник, 30 октября, опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра,

Так, в ведомстве предупреждают, что 30 и 31 октября по Киеву и Киевской области в ближайшие часы с удержанием туман, а видимость на дорогах составит не больше 200-500 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. на территория Украины во вторник, 30 октября, останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.


Поделиться
Читайте также:
 
В ДТП погиб известный российский композитор На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших В "Игре Престолов" появится новая должность Короли глэм-рока отправляются в мировое турне
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив