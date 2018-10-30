11:32 30.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Тернополе приостановлено отопительный сезон

В Тернополе местные власти приостановили отопительный сезон.

В Тернополе приостановлено отопительный сезон

Такое решение принято из-за резкого повышения температуры воздуха. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 30 октября, на сайте городского совета, среднесуточная температура воздуха сейчас находится выше восьми градусов тепла.

На дальше синоптики также прогнозируют повышение температуры воздуха до 18 теплых градусов. В связи с чем приостанавливается подача теплоносителя для отопления всем потребителям, кроме больниц.

Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений, - пояснили в горсовете, добавив, что специалисты управления ЖКХ проводят ежедневный мониторинг прогноза погоды для возобновления подачи тепла в случае снижения температуры наружного воздуха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на территория Украины во вторник, 30 октября, останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.


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