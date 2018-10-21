22:27 21.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье трое бойцов ВСУ получили ранения

В течение дня воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе в воскресенье трое бойцов ВСУ получили ранения

При этом один раз противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, по состоянию на шесть часов вечера несколько обострилась ситуация на Луганском направлении, где опорные пункты ВСУ вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а украинские позиции у г.Счастье подверглись обстрелу из стрелкового оружия.

В общем, враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Маринка, Тарамчук, Красногоровка. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, в Париже открыли мемориальная доска украинскому оперному певцу, солисту Парижской оперы, Герою Украины Василию Слипаку. Она появилась на фасаде здания Культурно-информационного центра посольства Украины во Франции в пятницу утром, 19 октября. Как написал на своей страничке в социальной сети министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Слипак был уникальной личностью, соединив музыкальный талант и военный героизм.


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