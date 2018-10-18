Компания Altercom Limited станет инвестором по переработке отходов в Украине

Согласно его словам, проект строительства завода будет воплощен в соответствии со стандартами и требованиями Европейского союза по обеспечению экологической безопасности. В завод планируют вложить 20 млн. долларов.

"Технология, по которой на заводе будут перерабатывать мусор, называется плазменной газификацией и является одной из самых современных и дорогих в мире", - сказал Майструк.

Также представитель группы инвесторов отметил, что проектная мощность завода предполагает переработку около 82 тыс. тонн ТБО в год. Предварительный срок строительства объекта - один год с момента получения необходимых разрешительных документов. Поэтому, проблему утилизации надо решать уже здесь и сейчас. Ведь, не для кого не секрет, что граждане Украины готовы ответственно относиться к своим отходам, отбирать их. Но, для распространения традиций сортировки понадобятся годы. А трейдинговая компания Altercom Limited готова не только решить вопрос с качественной сортировкой мусора, но и построить современные комплексы по переработке несортированных твердых бытовых отходов.