17:30 17.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Без присутствия водителя сейчас эвакуация автомобиля будет признана незаконной", — юрист Богдан Бондаренко

Почти 2 недели прошло с тех пор, как в Украине ввели новые правила парковки. Впрочем, ситуация на улицах страны практически не изменилась. Отметил юрист Богдан Бондаренко в эфире телеканала "Первый деловой". По его словам, без присутствия водителя автомобиль эвакуировать не смогут. 

Эксклюзив:

"Во-первых, у полицейских нет сертифицированных средств фото- видеофиксации. А если представить, что они есть, то до сих пор нет реестра административных правонарушений МВД. Если у правонарушителя заберут машину, как составить на него постановление?! Нет реестра, через который это будет работать. И пока он не заработает, «писем счастья» не будет … Учитывая формальные основания, если у Вас сейчас эвакуируют автомобиль, судом это должно быть признано незаконным. Потому что нет определенных условий, чтобы было осуществлено привлечение лица к административной ответственности", — подчеркнул Б.Бондаренко.


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