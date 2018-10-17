Эксклюзив: "Без присутствия водителя сейчас эвакуация автомобиля будет признана незаконной", — юрист Богдан Бондаренко

"Во-первых, у полицейских нет сертифицированных средств фото- видеофиксации. А если представить, что они есть, то до сих пор нет реестра административных правонарушений МВД. Если у правонарушителя заберут машину, как составить на него постановление?! Нет реестра, через который это будет работать. И пока он не заработает, «писем счастья» не будет … Учитывая формальные основания, если у Вас сейчас эвакуируют автомобиль, судом это должно быть признано незаконным. Потому что нет определенных условий, чтобы было осуществлено привлечение лица к административной ответственности", — подчеркнул Б.Бондаренко.