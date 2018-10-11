Крупнейшая авиакомпания Греции отменила полеты в Украину

Из системы бронирования авиаперевозчика, регулярные рейсы по единому маршруту авиакомпании в Украине "Киев - Афины" не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года.

Отметим, что это связано с плохим потоком туристов в зимний период. В дальнейшем Aegean Airlines возобновит полеты по маршруту с текущей частотой два раза в неделю.

Добавим, Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году. Сначала полеты выполнялись в аэропорт Жуляны, но марте 2016 авиакомпания перешла в Борисполь.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новая авиакомпания SkyUp приступает к работе и начнет выполнять регулярные рейсы до конца текущего года. С таким сообщением выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян на инвестиционной конференции в Лондоне.