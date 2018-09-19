Интрига года. Смогут ли СМИ доказать, что говорят правду?

По сути, речь идет о масштабной проблеме, когда в СМИ любого уровня обнародуется информация, не просто не соответствующая действительности, а откровенно ложная, а порой – просто абсурдная. Как говорил незабвенный Геббельс: "Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят".



Однако, похоже, в этот раз журналистам придется либо найти и показать то судебное решение, о котором они написали. Либо публично принести извинения судье Киевского Окружного административного суда Евгению Аблову.



https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/19/7192487/



Судья Аблов на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию и отметил, что ни одно его решение, из перечисленных в СМИ, не отменено, а некоторые даже и не оспаривались. А судебного решения, которым бы судья Аблов обязывал "Беркут" разгонять Майдан – вообще не существует. По крайней мере, так заявляет сам Евгений Аблов.



https://www.facebook.com/profile.php?id=100011109692419



Yevhenii Ablov



1 ч. •



Дякую журналістам «Українська правда» за черговий піар у публікації 19.09.18 "Как ручные судьи со стажем пригодились нынешней власти". Як кажуть, все піар, крім некролога. Мене вже люди на вулиці пізнають та дякують за принципові та законні рішення. До речі, жодне рішення про яке іде мова у публікації не скасовано, а деякі, навіть, не оскаржувалися.



Мій син навіть пообіцяв подарувати 50 000 грн. тому, хто йому покаже рішення суду, яким я начеб-то зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан (для довідки такого рішення не існує взагалі у природі), це до об’єктивності шановного видання "Українська правда".



Сын судьи, бизнесмен Иван Аблов, отреагировал на лживую, как он утверждает, информацию, довольно оригинально: он объявил вознаграждение в 50 тысяч гривень журналисту или любому другому человеку, который покажет упомянутое судебное решение.



https://sud.ua/ru/news/blog/125527-50-tisyach-zhurnalistu-yakiy-pokazhe-rishennya-ye-ablova-pro-rozgin-maydanu

Іван Аблов



Сьогодні 19.09.2018 "Об’єктивна", "Журналіст", "Українська правда" розповсюдили відносно мого батька недостовірну інформацію в публікації "Как ручные судьи со стажем пригодились нынешней власти" і зазначили, що батько рішенням суду зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан.



Я вже декілька років займаюсь бізнесом, маю достатні доходи і декларую іх належним чином. Наприклад, за 2017 рік я задекларував більше 3 000 000 грн доходу, що було перевірено всіма податковими службами. У 2018 році я також отримую суттєві доходи, які своєчасно задекларую, як передбачено Податковим кодексом України. Я подарую 50 000 грн будь-якому журналісту чи взагалі будь-якій особі, яка покаже мені рішення судді Аблова Є.В., яким він забов‘язав "Беркут" розігнати Майдан.



Крім того, повідомляю, що ми сім’єю багато разів були на Майдані з листопада 2013-го по лютий 2014 року та відстоювали цінності демократії. На підтвердження цього я публікую не одне сімейне фото.



Крім того, у зв’язку з тим, що в публікації зазначено і про мене, я залишаю за собою право звернутись до суду із позовом щодо захисту своїх Конституційних прав.



Судя по всему развязки ждать не долго. Запасаемся поп-корном: либо нам предстоит увидеть судебное решение – и судья вынужден будет признать, что сказал неправду. Либо журналисты будут публично извиняться, лишний раз подтвердив, что давали совершенно не проверенную информацию и такого решения не существует.



И да. 50 тысяч гривень останутся в семье.