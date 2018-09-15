Петров и Боширов являются прямыми агентами ФСБ, - Bellingcat

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на страницах изданий The Bellingcat и The Insider.

Сообщается. что в отчете Федеральной миграционной службы, есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров ранее был связан с российской разведкой.

"В обычных досье ФМС всегда имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного", и в досье указан номер этого "испорченного" паспорта, которого никогда не существовало в природе", - сообщает The Insider.

Примечательно также и то, что из данных регистрации следует, что оба "туриста" купили билеты 1 числа, за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.