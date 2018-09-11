В Украину доставили первый локомотив General Electric

Отмечается, что первый локомотив General Electric прибыл в порт Черноморск. Уже сегодня утром будут перегружать тепловоз на рельсы.

Стоит отметить, что General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в порту Черноморск ожидают прибытия судна, на котором в Украину будет доставлен первый из 30 локомотивов General Electric. В частности, это будет первый из локомотивов, который в рамках соглашения должнен быть поставлен "Укрзализныце" в 2018 году. Как сообщает ЦТС, локомотив TE33AC перевозится судном BBC Balboa. В настоящее время борт уже находится в Черном море и сегдня до конца дня должно прибыть в порт Черноморск.