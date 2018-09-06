10:59 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черном море состоялись военные учения армии РФ

Корабли Черноморского флота России и авиация Южного военного округа Минообороны России зашли в Черное море и отработали в учениях уничтожение кораблей и самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В Черном море состоялись военные учения армии РФ

Отмечается, что в ходе учений пара самолетов Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю "Суздалец".

Также российские войска провели учения применив зенитный ракетный комплекс "Оса-МА" нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", началось совместное командно-штабные учения командования Военно-морских сил ВСУ с другими военными формированиями и правоохранительными органами "Шторм-2018".


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