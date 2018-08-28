09:32 28.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi

В Украине во вторник, 28 августа, начала работать технология международных платежей SWIFT global payments innovation.

В Украине запущено технологию платежей SWIFT gpi

Эта технология позволит проводить более быстрые и прозрачные трансграничные платежи. Как сообщила пресс-служба государственного "Ощадбанка", около половины платежей технологии gpi будут зачисляться в течение 30 минут, а почти 100% - в течение одних суток.

К сервису подключились уже более 180 финансовых учреждений по всему миру. Более чем 100 миллиардов долларов при помощи SWIFT gpi ежедневно отправляется из более чем 450 международных платежных коридоров, - пояснили в банке добавив, что на сегодняшний день уже 79% банков-корреспондентов "Ощадбанк"а пользуются этой системой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Ощадбанке" заработал Apple Pay. "Ощадбанк" стал вторым банком в Украине, который ввел данный сервис.


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