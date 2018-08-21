21:59 21.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд Полтавской области получил материалы дела против Кернеса

Апелляционный суд Полтавской области во вторник, 21 августа, получил материалы дела в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Суд Полтавской области получил материалы дела против Кернеса

Материалы поступили в суд по апелляционным жалобам прокуроров и представителя потерпевших на постановление Киевского районного суда города Полтавы от 10 августа 2018 года, в соответствии с которым дело Кернеса было закрыто. Как сообщает пресс-служба суда, согласно полученным документам, Кернеса обвиняют по статьям Виды соучастников, Истязание, Незаконное лишение свободы или похищение человека и Угроза убийством Уголовного кодекса Украины.

Кроме Кернеса, обвиняемыми по делу проходят и два его охране Блинник и Смицкий, которым инкриминируют статьи Истязание, Незаконное лишение свободы или похищение человека, Угроза убийством Уголовного кодекса Украины.

Так, в настоящее время определен состав коллегии судей, которые будут рассматривать указанное дело: Владимир Костенко, Лилиана Низельковская, Василий Маличенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Кернес просил у нардепов помочь закрыть дело против него. Кроме того, Луценко заявлял, что у него "очень радикальные претензии" к решению суда о закрытии дела против мэра Харькова.


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