В Индийском океане произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,3 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает информационное агентство ANI, первые толчки были зафиксированы около десяти часов утра по местному времени.

В то же время информации о пострадавших или погибших не поступало.

Сообщение о землетрясении поступило только через несколько часов после того, как на острове Ломбок в Индонезии произошли подземные толчки магнитудой 6,6 баллов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии, где накануне на острове Ломбок произошло сильное землетрясение, растет число жертв и пострадавших. По состоянию на утро понедельника, 6 августа, уже погибли 82 человека. Сотни людей получили травмы.