16:12 05.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине зафиксировано рекордное количество уголовных дел по факту жестокого обращения домашними животными

В Киевской и Сумской областях совокупно возбудили 154 угловных производства по факту жестокого обращения с животными. Об этом передает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В Украине зафиксировано рекордное количество уголовных дел по факту жестокого обращения домашними животными

В официальном уведомлении говорится, что в Киеве в течение августа-июня 2018 зарегистрировано 15 уголовных производств по ст.299 УКК. В свою очередь, в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2. Эти две области занимают первое место в списке регионов с повышенным уровнем жестокости к нашим "четверолапым друзьям".

Полное отсутствие или минимальное количество уголовных дел задокументировано в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях. С начала года в Украине было закрыто лишь 40 процентов преступлений в отношении животных. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно внедрения гуманного отношения к животным, который усиливает наказание за издевательство над животными. 


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