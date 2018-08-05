В Украине зафиксировано рекордное количество уголовных дел по факту жестокого обращения домашними животными

В официальном уведомлении говорится, что в Киеве в течение августа-июня 2018 зарегистрировано 15 уголовных производств по ст.299 УКК. В свою очередь, в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2. Эти две области занимают первое место в списке регионов с повышенным уровнем жестокости к нашим "четверолапым друзьям".

Полное отсутствие или минимальное количество уголовных дел задокументировано в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях. С начала года в Украине было закрыто лишь 40 процентов преступлений в отношении животных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно внедрения гуманного отношения к животным, который усиливает наказание за издевательство над животными.