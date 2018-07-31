21:15 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк,.

Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Как написала в своем в Twitter во вторник, 31 июля, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по факту нападения на Гандзюк открыто уголовное дело. Преступление, предварительно квалифицирован как "Хулиганство", однако позже переквалифицировано на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего, - сообщила она.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельниц Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии. Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу городского совета Гандзюк.


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