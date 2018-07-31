Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона

Как написала в своем в Twitter во вторник, 31 июля, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по факту нападения на Гандзюк открыто уголовное дело. Преступление, предварительно квалифицирован как "Хулиганство", однако позже переквалифицировано на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего, - сообщила она.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельниц Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии. Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу городского совета Гандзюк.