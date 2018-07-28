Русский бунт - бессмысленный и беспощадный: Москва восстала против повышения пенсионного возраста - ФОТО

Акции протеста также прокатились по 100 городам Федерации. От Волги и до Енисея пенсионеры скандируют и маршируют с плакатами: "Нет пенсионному геноциду!", "Руки прочь от наших пенсий!", "Позор пенсионной реформе Путина-Медведева!". Организаторами акций выступили российские оппозиционные и "левые" силы.

Напомним, что неделей ранее Госдума РФ предложила повысила для женщин на 8 лет, а для мужчин - на пять. Ранее стало известно, что пенсионную реформу отказались поддержать 12 российских регионов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Владимира Путина критикуют из-за замалчивания критики непопулярного плана по увеличению пенсионного возраста россиян.