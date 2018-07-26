12:15 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство приняло стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Кабинет министров Украины принял стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Правительство приняло стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Соответствующие документы, в частности, предполагает, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса. Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинских СМИ, в том числе Интернет-изданий, особое внимание будет уделяться таким направлениям:

расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение возможности получения информации лицам с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

Документ разработан Министерством информационной политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что закон о реинтеграции улучшил координацию силовиков на Донбассе. По ее словам, теперь на линии разграничения повышена дисциплина и действует принцип единоначалия.


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