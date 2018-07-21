В Украине стремительно разрастаются каналы незаконной торговли людьми

По словам начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артема Крищенко, за последние 6 месяцев 2018 года сотрудники полиции, занимающиеся борьбой с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали 14 организаторов каналов торговли украинцами.Большинство пострадавших "уезжали" на заработки за границу, где сталкивались с сексуальным насилием в их отношении.

Кроме того, уголовные дела были возбуждены против 63 отдельных лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, что на сегодняшний день в Украине насчитали почти 300 тысяч рабов. В общей статистике Украина находится на 49 месте среди 167 исследованных стран. Они часто становятся жертвами торговцев людьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хусте правоохранители арестовали местную жительницу, которая "сдавала в аренду" проституток.