14:56 21.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет поддерживать международных партнеров в деле о крушении малайзийского боинга МН17

Президент Петр Порошенко подписал официальный документ о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений пророссийских бандформирований, которые сбили рейс МН17. 

Украина будет поддерживать международных партнеров в деле о крушении малайзийского боинга МН17

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Своей подписью Порошенко ратифицировал два закона - "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Законодательное оформление поможет идентифицировать преступников, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

Напомним, что совместная следственная группа 24 мая представила результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования, заключив, что установка "Бук", используемая для сбивания MH17, без сомнения, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств, - говорится в заявлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министры иностранных дел "Большой семерки" в официальном уведомлении обвинили руководство РФ в сбитии рейса Малайзийских авиалиний MH17.


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