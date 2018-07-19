В Британии идентифицировали предполагаемых исполнителей отравления Скрипалей

Как сообщает в четверг, 19 июля, Press Association, ссылаясь на свои информированные источники, британским следователям удалось идентифицировать предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения.
При этом полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время. Следователи уверены, что подозреваемые - из России,
Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Как сообщал УРА-Информ, правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".