14:13 17.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны назвали фейком информацию про неохраняемую базу с танками

Минобороны заявило, что ролик с якобы покинутыми танками на военной базе в Харькове не снимался ни в одной из воинских частей в Украине.

В Минобороны назвали фейком информацию про неохраняемую базу с танками

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте.   

Сталкеры сняли ролик, где показаны сотни украинских танков, стоящих под открытым небом без охраны, на территории одного из предприятий Харькова, но не в воинской части.

В ведомстве отметили, что в связи с распространением в Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на Youtube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", Министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Ее никто не охранял.


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