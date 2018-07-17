В Минобороны назвали фейком информацию про неохраняемую базу с танками

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства, размещенном на официальном сайте.

Сталкеры сняли ролик, где показаны сотни украинских танков, стоящих под открытым небом без охраны, на территории одного из предприятий Харькова, но не в воинской части.

В ведомстве отметили, что в связи с распространением в Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на Youtube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", Министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", двое парней случайно обнаружили военную базу в Украине, где нашли новые танки. Ее никто не охранял.