15:55 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198957:nastya

В трех областях Украины завершили строительно-ремонтные работы на дорогах

Запорожская и Закарпатская области выполнили 91% запланированного на год объема работ на дорогах государственного значения, Кировоградская область – 90%.

В трех областях Украины завершили строительно-ремонтные работы на дорогах

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

Так, по результатам трех месяцев строительного сезона в соответствии с утвержденными бюджетными программами и таможенными средствами выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонта дорог в целом по Украине составляет 46%.

Стоит отметить, что лидирует новыми дорогами - Запорожская, Закарпатская и Кировоградская области.

При этом в ведомстве заверили, что за счет всех источников финансирования, на этот год предусмотрено денежное выделение в объеме 21,8 млрд грн, запланировано выполнить работы на 471 объекте.

В рамках реформы децентрализации, которая стартовала в этом году, все области впервые получили из Дорожного фонда защищенную статью доходов на строительство и ремонт дорог местного значения на общую сумму 11,5 млрд грн.

Кроме того, каждая область имеет возможность осуществлять развитие дорожной инфраструктуры за счет средств таможенного эксперимента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.


Поделиться
Читайте также:
 
Колбаса, мясо и курятина подешевели в Украине Италия планирует поднять вопрос пересмотра санкций против РФ Италия к концу года намерена пересмотреть санкций против РФ В Украине стало меньше безработных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив