В трех областях Украины завершили строительно-ремонтные работы на дорогах

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

Так, по результатам трех месяцев строительного сезона в соответствии с утвержденными бюджетными программами и таможенными средствами выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонта дорог в целом по Украине составляет 46%.

Стоит отметить, что лидирует новыми дорогами - Запорожская, Закарпатская и Кировоградская области.

При этом в ведомстве заверили, что за счет всех источников финансирования, на этот год предусмотрено денежное выделение в объеме 21,8 млрд грн, запланировано выполнить работы на 471 объекте.

В рамках реформы децентрализации, которая стартовала в этом году, все области впервые получили из Дорожного фонда защищенную статью доходов на строительство и ремонт дорог местного значения на общую сумму 11,5 млрд грн.

Кроме того, каждая область имеет возможность осуществлять развитие дорожной инфраструктуры за счет средств таможенного эксперимента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.