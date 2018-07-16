11:58 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские туристы вновь застряли в аэропорту Львова

Аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp из Египта во Львов и из Львова в Египет.

Украинские туристы вновь застряли в аэропорту Львова

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Так, рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 17:30 (вместо 14:30). Ориентировочное прибытие во Львов - 21:00 (вместо 18:00). В свою очередь, рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейха до 22:30 (вместо 19:30).

Как отмечается, причиной задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса.

Авиакомпания частично уведомила пассажиров. Будет открыта стойка регистрации для предоставления информации пассажирам, кому не было сообщено ранее о задержке рейса, и по желанию - для регистрации на рейс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского возникла очередная задержка рейсов. На этот раз в направлении Хургады. Туристы уже сутки не могут вылететь. Рейс переносили четыре раза. Люди даже не знают, вылетят ли вообще.


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