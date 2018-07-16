23:47 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил Крысину арест на 60 суток

Дарницкий районный суд города Киева в понедельник, 16 июля, продлил срок содержания под стражей обвиняемым Чемесу и Юрию Крысину.

Суд продлил Крысину арест на 60 суток

Таким образом, согласно решению суда, оба подозреваемые будут находится под стражей еще 60 суток. Как заявила в зале суда судья Любовь Леонтюк, суд постановил продлить срок действия меры пресечения.

В свою очередь защитник Гнатюк возразила против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Однако, суд исходит из того, что меры являются средствами обеспечения безопасности. Суд принимает во внимание, что Крысин и Чемес обвиняются в совершении тяжкого преступления, - сказала судья Леонтюк, добавив, что следующее заседание состоится 20 июля в 11:30.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на пять лет заключения.

Как сообщал УРА-Информ, прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.


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