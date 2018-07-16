Суд продлил Крысину арест на 60 суток

Таким образом, согласно решению суда, оба подозреваемые будут находится под стражей еще 60 суток. Как заявила в зале суда судья Любовь Леонтюк, суд постановил продлить срок действия меры пресечения.

В свою очередь защитник Гнатюк возразила против удовлетворения ходатайства прокуратуры. Однако, суд исходит из того, что меры являются средствами обеспечения безопасности. Суд принимает во внимание, что Крысин и Чемес обвиняются в совершении тяжкого преступления, - сказала судья Леонтюк, добавив, что следующее заседание состоится 20 июля в 11:30.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на пять лет заключения.

Как сообщал УРА-Информ, прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.