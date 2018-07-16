14:51 16.07.2018 | Общество | Новости
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Литва примет на обучение школьников, пострадавших от войны на Донбассе

Правительство Литвы планирует выделить свыше 48 тысяч евро для приема в стране школьников из пострадавших от войны районов Донбасса.

Литва примет на обучение школьников, пострадавших от войны на Донбассе

Министерство образования и науки Литвы планирует направить эти средства на покрытие расходов на обучение и проживание с сентября по конец декабря в Литве 15 учащихся и сопровождающих их учителей.

Литва выполняет несколько проектов, связанных с оказанием помощи украинским детям: школьники из Восточной Украины учатся в Вильнюсском Доме литовцев, вместе со Швецией финансирует краткосрочные поездки детей из пострадавших регионов в Литву, организованы творческие лагеря, обучение учителей и психологов.

Литва каждый год с 2014 года принимает украинских школьников из Донецкой и Луганской областей, после того как Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов на Донбассе.


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