Израиль обстрелял объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа

В понедельник утром, 16 июля, в ответ на запуск ракет из сектора Газа израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС. Как сказано в сообщении вооруженных сил Израиля, опубликованном в Twitter, несмотря на договоренности о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.

Одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

В ответ на новую атаку израильские военные нанесли авиаудары по ряду объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, одной из целей стал тренировочный центр террористов, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июля Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.