07:55 16.07.2018 | Общество | Новости
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Израиль обстрелял объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа

В Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок.

Израиль обстрелял объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет из сектора Газа

В понедельник утром, 16 июля, в ответ на запуск ракет из сектора Газа израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС. Как сказано в сообщении вооруженных сил Израиля, опубликованном в Twitter, несмотря на договоренности о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.

Одна из выпущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

В ответ на новую атаку израильские военные нанесли авиаудары по ряду объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, одной из целей стал тренировочный центр террористов, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 июля Израиль и вооруженные группировки сектора Газа договорились о перемирии.


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