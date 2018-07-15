"Сохраним Америку сильной" - Дональд Трамп дал старт своей "предизбирательной" кампании

Сообщается, что Трамп делает это отнюдь не из-за своих политических амбиций, ведь он действительно видит, что сейчас США находятся в опасности потерять гегемонии в мире, а потому здесь нужен, как он сам утверждает, "твердый демократ".

Трамп сделал предположение, что на следующих выборах ему также удастся завоевать поддержку электората.

"Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу. Я полностью намерен. Кажется, все хотят меня", - резюмирует американский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Донаьд Трамп похвастался "тайнами", рассказанными ему королевой Елизаветой II.