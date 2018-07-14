13:24 14.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет кататься на французских вертолетах

Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. Об этом передает пресс-служба главы Кабмина. 

Украина будет кататься на французских вертолетах

Подписывали документ в Киеве при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон. Премьер поблагодарил французское руководство за возможность пользоваться подобной техникой и заявил, что Украина в скором времени также о планирует создать в Украине сервисный цент обслуживания авиатехники Airbus.

Кроме того, он отметил все углубляющееся уровень сотрудничества в авиастроительной отрасли, в частности в ремонтах или кооперации по производству элементов для летательных аппаратов.

"Я также бы хотел уделить внимание…в связи с тем, что у нас будет достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus", - сообщил Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французская компания Arquus представила новую легкую бронемашину Scarabee с колесной формулой 4х4, которой планируют заменить бронемашины семейства Panhard VBL, которая может поступить на вооружение французских военных в 2025 году. 


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