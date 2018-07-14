Наша песня хороша-начинай сначала - Надежда Савченко снова объявила голодовку - ФОТО

"Объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия", - написано в письме Савченко, адресованное прокурору и суду. Кроме того, нардеп полностью отказалась от врачебного наблюдения в ООДС СБУ и в целом в пенитенциарной системе.

Савченко обвиняют за преступления предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Напомним, что Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня. Надежду обвиняют в государственной измене и подготовки теракта с целью свержения существующего режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Шевченковский суд столицы вынужден будет отпустить экс-нардепа Украины Надежду Савченко из-за окончания срока ее предварительного содержан.