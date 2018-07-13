20:42 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцов может выйти на свободу уже на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может принять решение о срочном осовбождении украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом написал на своей странице Facebook известный российский журналист Сергей Лойко.

Сенцов может выйти на свободу уже на следующей неделе

В своем месседже он пишет: "Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу... С надежного Сорса. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю!".

"Если Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить ", - считает адвокат.

Напомним, ранее мать Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.  Соотвествующие ходатайство было написано еще 22 июня, но попало на стол Путина только в середине июля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", российские тюремщики заявили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным.


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