Сенцов может выйти на свободу уже на следующей неделе

В своем месседже он пишет: "Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу... С надежного Сорса. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю!".

"Если Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить ", - считает адвокат.

Напомним, ранее мать Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Соотвествующие ходатайство было написано еще 22 июня, но попало на стол Путина только в середине июля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", российские тюремщики заявили, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным.