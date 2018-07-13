Адвокаты Савченко не явились в суд

Так, судом был назначен государственный защитник.

В свою очередь Савченко заявила, что не хочет продолжать суд без своих адвокатов и предлагала их подождать.

Сторона прокуратуры возражала, требовали назначить держадвоката и продолжить слушания. Выслушав обе стороны, суд постановил предоставить государственного защитника по закону о предоставлении бесплатной правовой помощи.

Заседание об избрании меры пресечения продолжат сегодня в 10 : 45.

Добавим, Шевченковский суд уже несколько дней не может принять решение - защита Савченко настоял на отводе судьи Мелешак , накануне адвокаты настаивали на отводе нового судьи и прокурора. Суд отказал. Сегодня дело рассматривает вновь судья Владимир Бугель .

Если арест Савченко не продлят - ее отпустят, сегодня в 13 часов 58 минут истекает срок предварительного пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Мартынов заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы. Сообщается, что адвокаты решили в третий раз заявить отвод судье и отвод секретарю.