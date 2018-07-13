10:16 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198736:nastya

Адвокаты Савченко не явились в суд

Адвокаты заключенного нардера Надежды Савченко не явились на суд о продлении меры пресечения. Об этом сообщили в Шевченковском суде.

Адвокаты Савченко не явились в суд

Так, судом был назначен государственный защитник.

В свою очередь Савченко заявила, что не хочет продолжать суд без своих адвокатов и предлагала их подождать.

Сторона прокуратуры возражала, требовали назначить держадвоката и продолжить слушания. Выслушав обе стороны, суд постановил предоставить государственного защитника по закону о предоставлении бесплатной правовой помощи. 

Заседание об избрании меры пресечения продолжат сегодня в 10 : 45.

Добавим, Шевченковский суд уже несколько дней не может принять решение - защита Савченко настоял на отводе судьи Мелешак , накануне адвокаты настаивали на отводе нового судьи и прокурора. Суд отказал. Сегодня дело рассматривает вновь судья Владимир Бугель .

Если арест Савченко не продлят - ее отпустят, сегодня в 13 часов 58 минут истекает срок предварительного пресечения. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Мартынов заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы. Сообщается, что адвокаты решили в третий раз заявить отвод судье и отвод секретарю.


Поделиться
Читайте также:
 
В Китае произошел взрыв на химическом заводе, десятки погибших - ФОТО Украина с Нидерландами будет сотрудничать в сфере агросектора За сутки на Донбассе трое украинских военных получили ранения "Соль на раны": Трамп на саммите НАТО не довольствуется ответом "да"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив