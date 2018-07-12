19:18 12.07.2018 | Общество | Новости
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Жители Земли завтра увидят солнечное затмение

13 июля произойдет частичное солнечное затмение, которое будет видно с побережья Австралии, с острова Тасмания и из части Антарктиды.

Жители Земли завтра увидят солнечное затмение

Об этом сообщает Time.

Известно, что данное затмение особенно редкое, ведь случится в пятницу 13-го числа, а эта дата давно уже считается в популярной культуре предвестником неудач.

По информации NASA, затмений в пятницу 13-го не было с декабря 1974 года. В следующий раз такое затмение случится только в сентябре 2080 года.

Сообщается, что по киевскому времени затмение начнется в 4:48, а максимума достигнет в 6:02. Лучшим местом для наблюдения станет город Хобарт, который находится на острове Тасмания (по местному времени затмение произойдет в 13:24).


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