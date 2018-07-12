17:12 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину идет похолодание

В течение ближайших пяти дней погода в Украине окончательно испортится.

В Украину идет похолодание

Грозовые дожди и облака будут властвовать над всей территорией страны, а температура воздуха понизится на несколько градусов. В ночное время возможны перепады температур на 10-12 градусов. Два циклона, один из которых поменьше, находится над Украиной, а крупнее и мощнее – над Европой, "заставили" синоптиков пересмотреть прогноз погоды.

Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

В пятницу, 13 июля, дожди и грозы вновь пойдут в наступление на юг и восток страны, на этот раз дойдут до Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей, Одессы, Николаева, Херсона и Крыма. Но заметного похолодания не предвидится. На Донбассе, в Харьковской области и в Крыму без осадков. Температура воздуха будет по-прежнему высокой.

Уже в субботу, 14 июля, над Украиной будет два грозовых фронта. Дожди с грозами при высокой температуре воздуха прогнозируют по всей Украине без исключения.

В воскресенье, 15 июля, погода будет схожа с субботней. Но температура воздуха начнет понижаться. С западных до центральных и северных областей придет похолодание на 3-4 градуса днем, а ночью перепады температуры будут составлять 10-12 градусов.

В понедельник, 16 июля, погода будет схожа с предыдущим днем. По всей территории Украины прогнозируют грозовые дожди. Похолодание на 3-4 градуса придет и на юго-восточные территории Украины.


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