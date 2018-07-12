20:27 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрпочта" лишилась своего главы

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский подвтердил информацию о своем увольнении. Об этом передает ЦТС.

Сам гендиректор недоволен текущей ситуацией в работе своего ведомства и готов представить перед Кабмином определенные условия, если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу.

В частности, Смелянский требует предоставить ему возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы. Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - добавил новоиспеченный глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины предлагает украинскому парламенту отправить в отставку министра социальной политики Андрея Реву.


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