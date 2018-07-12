"Укрпочта" лишилась своего главы

Сам гендиректор недоволен текущей ситуацией в работе своего ведомства и готов представить перед Кабмином определенные условия, если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу.

В частности, Смелянский требует предоставить ему возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы. Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - добавил новоиспеченный глава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины предлагает украинскому парламенту отправить в отставку министра социальной политики Андрея Реву.