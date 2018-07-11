12:16 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198572:nastya

В Одессе проведут масштабный ремонт дорог и улиц из-за дыр

С сегодняшнего дня в самом центре Одессы будет перекрыта улица, для масштабного ремонта.

В Одессе проведут масштабный ремонт дорог и улиц из-за дыр

Как сообщается на сайте города, пройдет замена теплосетей, проложенных еще в середине прошлого века, изменят движение пяти автобусных маршрутов и выделят из городской казны более 36 млн грн.

Так, ремонтные работы запланированы на ул. Ланжероновской на участке от Городского сада до ул. Екатерининской. Завершить ремонт планируют к концу августа, а после собираются выполнить аналогичные работы на ул. Екатерининской. Под этими улицами проходит почти километр коммуникаций, проложенных еще в 1955-м, которые обеспечивают теплом 29 жилых домов, два детских сада, гимназию, школу-интернат и Воронцовский дворец.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КП "Киевавтодор" готовится провести  ремонт проспекта Степана Бандеры. На сегодняшний день в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста.


Поделиться
Читайте также:
 
Вещество "Новичок" сохраняет свои свойства до 50 лет Новая волна домагательств: на Люка Бессона "посыпались" новые обвинения Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018 - ФОТО Америка введет новые пошлины на товары из Китая
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив