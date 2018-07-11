В Одессе проведут масштабный ремонт дорог и улиц из-за дыр

Как сообщается на сайте города, пройдет замена теплосетей, проложенных еще в середине прошлого века, изменят движение пяти автобусных маршрутов и выделят из городской казны более 36 млн грн.

Так, ремонтные работы запланированы на ул. Ланжероновской на участке от Городского сада до ул. Екатерининской. Завершить ремонт планируют к концу августа, а после собираются выполнить аналогичные работы на ул. Екатерининской. Под этими улицами проходит почти километр коммуникаций, проложенных еще в 1955-м, которые обеспечивают теплом 29 жилых домов, два детских сада, гимназию, школу-интернат и Воронцовский дворец.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КП "Киевавтодор" готовится провести ремонт проспекта Степана Бандеры. На сегодняшний день в планах коммунальщиков найти подрядчика, который полностью заменит асфальт на участке от улицы Телиги и до Северного моста.