За сутки линию разграничения пересекли почти 39 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Согласно недавно полученным сведениям, с самого утра на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 1/0; "Гнутово" - 10/0.

При этом, всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 38,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

- "Майорское" - 8200 человек и 1040 транспортных средств;

- "Марьинка" - 9160 человек и 1780 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 8280 человек и 1650 транспортных средств;

- "Гнутово" - 4050 человек и 880 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 9200 человек.

Также сообщается, что пограничники в районе Марьинки и Новотроицкого обнаружили четыре автомобиля, которыми пытались перевезти бытовую химию на сумму 28 тыс. гривен, мебельную фурнитуру на сумму 24 тыс. гривен и 8 старинных книг стоимостью 230 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям - ФОТО Сегодня девятого июля, начали выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса. Отмечается, что выдачу денег начнут проводить на украинских пунктах пропуска на линии разграничения.