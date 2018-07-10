10:18 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198493:labazovych

За сутки линию разграничения пересекли почти 39 тыс. человек

За прошедшие сутки, 9 июля, контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 39 тыс. человек.

За сутки линию разграничения пересекли почти 39 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. 

Согласно недавно полученным сведениям, с самого утра на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 1/0; "Гнутово" - 10/0.

При этом, всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 38,9 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:

- "Майорское" - 8200 человек и 1040 транспортных средств;

- "Марьинка" - 9160 человек и 1780 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 8280 человек и 1650 транспортных средств;

- "Гнутово" - 4050 человек и 880 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 9200 человек.

Также сообщается, что пограничники в районе Марьинки и Новотроицкого обнаружили четыре автомобиля, которыми пытались перевезти бытовую химию на сумму 28 тыс. гривен, мебельную фурнитуру на сумму 24 тыс. гривен и 8 старинных книг стоимостью 230 тыс. гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям - ФОТО Сегодня девятого июля, начали выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса. Отмечается, что выдачу денег начнут проводить на украинских пунктах пропуска на линии разграничения.


Поделиться
Читайте также:
 
Боярский высказался по поводу лозунга "Слава Украине!" Трамп, Путин и права человека: США не могут закрыть глаза на нарушения Москвы на саммите на следующей неделе Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Савченко Участники саммита Украина-ЕС призвали остановить строительство проекта "Северный поток-2"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив