14:57 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С 12 июля стартует подача заявлений в вузы

С четверга 12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений в выбраные высшие учебные заведения.

С 12 июля стартует подача заявлений в вузы

МОН подчеркивает необходимость тщательно проверить внесенную информацию перед тем как формировать заявление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактные номера телефонов и загруженные файлы фото, приложение к аттестату, а также документ о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента. Проверить корректность информации и прилагаемых файлов обязательно нужно к подаче первого заявления на поступление. Только к этому моменту абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет невозможно.

В МОН отметили, что в предыдущие годы нередки были случаи, когда поступающие загружали в поле аттестата совсем другие файлы - рецепты пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявлений необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно указана другая информация.

В то же время в ведомстве отметили, что необязательно подавать электронные заявления в первый день - прием заявлений продлится более 2 недель до 18 часов 26 июля. Регистрация электронных кабинетов продлится до 18 часов 25 июля.

Как ранее сообщал УРА-Информ, дипломы, как и любые другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Россией Крыму в Украине не признаются.


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