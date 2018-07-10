20:24 10.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО будет оказывать "усиленную" поддержку Украине до момента полной деоккупации ее территорий

Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников утверждает, что страны-члены НАТО будут оказывать поддержку стране до момента полной деоккупации украинских территорий. 

НАТО будет оказывать

Об этом он сказал во время дискуссий Киевского форума по безопасности.

По его словам, представители НАТО еще напомнили о готовности поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность Украины и права вашей страны выбирать вашу судьбу. Представители стран-участников саммите в Брюсселе признали успешность продвижения страны на пути реформирования ее институтов.

"Мы признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который является весомым для удовлетворения потребностей как граждан Украины, так и для обеспечения устойчивости Украины перед внешними вызовами", - говорится в официальном уведомлении лидеров саммита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО


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