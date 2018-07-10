НАТО будет оказывать "усиленную" поддержку Украине до момента полной деоккупации ее территорий

Об этом он сказал во время дискуссий Киевского форума по безопасности.

По его словам, представители НАТО еще напомнили о готовности поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность Украины и права вашей страны выбирать вашу судьбу. Представители стран-участников саммите в Брюсселе признали успешность продвижения страны на пути реформирования ее институтов.

"Мы признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который является весомым для удовлетворения потребностей как граждан Украины, так и для обеспечения устойчивости Украины перед внешними вызовами", - говорится в официальном уведомлении лидеров саммита.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО.