НАТО будет оказывать "усиленную" поддержку Украине до момента полной деоккупации ее территорий

Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников утверждает, что страны-члены НАТО будут оказывать поддержку стране до момента полной деоккупации украинских территорий.
Об этом он сказал во время дискуссий Киевского форума по безопасности.
По его словам, представители НАТО еще напомнили о готовности поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность Украины и права вашей страны выбирать вашу судьбу. Представители стран-участников саммите в Брюсселе признали успешность продвижения страны на пути реформирования ее институтов.
"Мы признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который является весомым для удовлетворения потребностей как граждан Украины, так и для обеспечения устойчивости Украины перед внешними вызовами", - говорится в официальном уведомлении лидеров саммита.
Как сообщалось в "УРА-Информ", глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось избежать провокаций со стороны Венгрии в саммите НАТО.