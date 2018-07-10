14:15 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Новый закон о запрете рекламы лекарств лежит в парламенте

Фармацевтические компании для коммуникации с потенциальными потребителями традиционно используют рекламу на телевидении. По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении — реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Эксклюзив: Новый закон о запрете рекламы лекарств лежит в парламенте

Минздрав даже разработал новый законопроект, который должен ограничить рекламу лекарственных средств и ввести штрафы за нарушения, говорит  в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", эксперт по рекламным коммуникациям Евгений Левченко. 

"Фармацевтические компании ежегодно тратят на рекламу около 2 миллиардов гривен. Львиная доля рекламы – это телевидение. Если говорить об общем рынке рекламы на ТВ в Украине, то 30 процентов – это реклама фармацевтических компаний и медпрепаратов. Именно из-за таких показателей телевидение выступает против ожидаемого запрета рекламы лекарственных средств у нас в стране. Возможно поэтому, закон о запрете такой рекламы, хоть он и был прописан в коалиционном соглашении, уже больше трех лет ожидает принятия его Верховной Радой. А фармкомпании с каждым годом увеличивают рекламу на телевидение, в том числе и потому, что рост продаж лекарственных средств после такой рекламы вырастает в разы. Более 90 процентов рекламы фармацевтов сегодня – это прямая реклама на ТВ, остальные 10 – это спонсорство и реклама в интернете", — заявил Е.Левченко. 


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