Эксклюзив: Новый закон о запрете рекламы лекарств лежит в парламенте

Минздрав даже разработал новый законопроект, который должен ограничить рекламу лекарственных средств и ввести штрафы за нарушения, говорит в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", эксперт по рекламным коммуникациям Евгений Левченко.

"Фармацевтические компании ежегодно тратят на рекламу около 2 миллиардов гривен. Львиная доля рекламы – это телевидение. Если говорить об общем рынке рекламы на ТВ в Украине, то 30 процентов – это реклама фармацевтических компаний и медпрепаратов. Именно из-за таких показателей телевидение выступает против ожидаемого запрета рекламы лекарственных средств у нас в стране. Возможно поэтому, закон о запрете такой рекламы, хоть он и был прописан в коалиционном соглашении, уже больше трех лет ожидает принятия его Верховной Радой. А фармкомпании с каждым годом увеличивают рекламу на телевидение, в том числе и потому, что рост продаж лекарственных средств после такой рекламы вырастает в разы. Более 90 процентов рекламы фармацевтов сегодня – это прямая реклама на ТВ, остальные 10 – это спонсорство и реклама в интернете", — заявил Е.Левченко.