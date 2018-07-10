10:52 10.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: До конца года Украину покинут до миллиона человек – Г. Андрик

Основная тенденция трудового рынка нашей страны вот уже второй год – это эмиграция квалифицированных кадров за границу. До конца этого года от 500 тысяч до миллиона украинцев собираются уехать трудиться за рубеж.

Эксклюзив: До конца года Украину покинут до миллиона человек – Г. Андрик

Основной причиной такой эмиграции является низкая оплата труда и отсутствие реформ в трудовом законодательстве нашей страны, говорит  в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", консалтинг-специалист в сфере HR, Галина Андрик.

"Наше государство сегодня не делает ничего, чтобы удержать этих людей. И, в самое ближайшее время, оно должно будет проявить инициативы, потому что это очень больной вопрос на рынке труда. Каждая компания сегодня самостоятельно решает этот вопрос, хотя это ложится бременем на ее развитие и увеличивает налоговые нагрузки. Среди самых простых решений каждой компании – это исследование аналитики внутреннего рынка труда, на основе которой работнику повышают заработную плату, улучшают систему бонусов, добавляют элементы социального пакета и обеспечивают комфортные условия работы. Сегодня трудовой кодекс не обязывает к этому владельцев и собственников бизнеса, но они это вынуждены делать, потому что понимают, что без персонала бизнеса не бывает", — отметила Г.Андрик.


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