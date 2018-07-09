Водителей "евроблях" теперь будут регистрировать в специальной базе

Сообщается, что с конца июня полиция получила доступ к таможенной базе "Инспектор-2006". В специальной базе данных будут сохранятся авто, пересекающие границу страны. Таким образом, копы смогут штрафовать владельцев с просроченной регистрацией на, так называемых "евробляхах".

За вождение без предварительной регистрации иностранного автомобиля будут взыматься определенные штрафы. Так, если авто на еврономерах находится в Украине больше двух месяцев, то владелец обязан его зарегистрировать в Сервисном центре МВД. В случае отказа от регистрации владельцы могут получить штраф от 170 до 255 гривен.

Повторное нарушение порядка будет грозить штрафом уже до 510 гривен или общественными работами до 40 часов с возможным изъятием автомобиля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала, что легализация авто на европейских номерах произойдет после разработки механизма защиты внутреннего рынка.