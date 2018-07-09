Эксклюзив: АПК Украины развивается, – Дорошенко

Об этом в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" заявил эксперт в сфере агробизнеса Алексей Дорошенко.

По его словам, вместе с производством увеличивается и экспорт, и все больше продукции отправляется в Европу. Украинцы уже привыкли и выдерживают европейские стандарты и, транзитом через Европу, выходят на другие страны.

"Мы экспортируем сырье, полуфабрикаты и немного готовых продуктов питания, а это разные вещи. Наше сырье закупают турки, поляки, литовцы, немцы. Из него они производят уже готовый продукт и зарабатывают на этом в 2–3 раза больше, чем мы. При этом, цены на большинство продуктов питания внутри нашей страны уже сравнялись с ценами на экспорт. Зачем же тогда наши аграрии экспортируют продукцию? Да потому, что наш внутренний рынок не способен потреблять такое количество продуктов питания. И здесь в выигрыше находятся те аграрии, которые производят продукцию, цены на которую отличаются от европейских. Например, это мед и ягоды. В Европе этот товар стоит дороже, чем у нас в два-три раза и он очень востребован. Именно это стало главной мотивацией для развития именно этих видов агропромышленного сектора у нас в стране", — заявил А.Дорошенко.