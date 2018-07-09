13:14 09.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198423:labazovych

Эксклюзив: АПК Украины развивается, – Дорошенко

Украину не утратила статуса "кормилицы Европы" и сегодня продолжает развиваться, как аграрная страна, каждый год увеличивая производство аграрной продукции на 10 процентов.

Эксклюзив: АПК Украины развивается, – Дорошенко

Об этом  в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" заявил эксперт в сфере агробизнеса Алексей Дорошенко.

По его словам, вместе с производством увеличивается и экспорт, и все больше продукции отправляется в Европу. Украинцы уже привыкли и выдерживают европейские стандарты и, транзитом через Европу, выходят на другие страны.

"Мы экспортируем сырье, полуфабрикаты и немного готовых продуктов питания, а это разные вещи. Наше сырье закупают турки, поляки, литовцы, немцы. Из него они производят уже готовый продукт и зарабатывают на этом в 2–3 раза больше, чем мы. При этом, цены на большинство продуктов питания внутри нашей страны уже сравнялись с ценами на экспорт. Зачем же тогда наши аграрии экспортируют продукцию? Да потому, что наш внутренний рынок не способен потреблять такое количество продуктов питания. И здесь в выигрыше находятся те аграрии, которые производят продукцию, цены на которую отличаются от европейских. Например, это мед и ягоды. В Европе этот товар стоит дороже, чем у нас в два-три раза и он очень востребован. Именно это стало главной мотивацией для развития именно этих видов агропромышленного сектора у нас в стране", — заявил А.Дорошенко.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия покинула чемпионат мира по футболу За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 33 тыс. человек В одном из магазинов Франции произошел сильный взрыв, десятки пострадавших – ФОТО Верховный суд отменил взыскание почти 6,8 млрд гривен с ОПЗ в пользу Ostchem
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив