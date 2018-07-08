Сегодня мир прощается с украинским диссидентом Левком Лукьяненко

"Мы не спасли Левка! Он покинул нас!" - написал на своей странице в Facebook писатель Владимир Яворивский. Умер политзаключенный герой Украины Левко Лукьяненко. Левко Лукьяненко был человеком общественного служения. В этом он остается примером для украинских политиков и государственных служащих. Благодаря таким, как он, Советский Союз перестал существовать, а Украина победила.

Это уже вторая существенная потеря для украинской истории в начала года. Совсем недавно в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч. Очень примечательно, что на его похоронах присутствовал и Лукьяненко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший советский диссидент и гражданский деятель политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко попал в реанимацию вечером 7 июля, а спустя несколько часов скончался в своей палате.