Одесситы вышли на пикет в поддержку защиты дельфинов - ФОТО

В Одессе зоозащитники провели акцию протеста возле входа дельфинария "НЕМО". Об этом на своей странице Facebook написала организация UaAnimals.
Сообщается, что митинг призывал прохожих бойкотировать издевательства над животными. Представители организации считают, что дельфинам не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм. Активисты держали в руках плакаты в надписями: "Одесса - против дельфинариев", "Хватит издеваться над дельфинами", "Хватит жестокости".
Организаторы пикета утверждают, что Украина должна перенимать опыт европейских государств в области защиты животных. Так, многие страны уже закрыли дельфинарии. Франция, Германия, Швеция, Австралия, Канада, Хорватия и другие пошли по цивилизованному пути и ввели запрет на использование дельфинов с целью развлечения. В ряде государств дельфинарии попросту не дали открыть.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров.