21:00 07.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесситы вышли на пикет в поддержку защиты дельфинов - ФОТО

В Одессе зоозащитники провели акцию протеста возле входа дельфинария "НЕМО". Об этом на своей странице Facebook  написала организация UaAnimals.

Одесситы вышли на пикет в поддержку защиты дельфинов - ФОТО

Сообщается, что митинг призывал прохожих бойкотировать издевательства над животными. Представители организации считают, что дельфинам не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм. Активисты держали в руках плакаты в надписями: "Одесса - против дельфинариев", "Хватит издеваться над дельфинами", "Хватит жестокости".

Организаторы пикета утверждают, что Украина должна перенимать опыт европейских государств в области защиты животных. Так, многие страны уже закрыли дельфинарии. Франция, Германия, Швеция, Австралия, Канада, Хорватия и другие пошли по цивилизованному пути и ввели запрет на использование дельфинов с целью развлечения. В ряде государств дельфинарии попросту не дали открыть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле центрального входа в здание Верховной Рады собралось большое количество протестующий шахтеров


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