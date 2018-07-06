Украинские туристы застряли в аэропорту Вены

Об этом написал в Facebook один из пассажиров Андрей Якубин.

Людям пришлось ночевать на раскладушках, которые им предоставили представители авиаперевозчика. Стоит отметить, что по правилам международных пассажирских авиаперевозок в случае задержки рейсов перевозчик обязан обеспечить пассажиров комнатами в отелях.

В общей сложности было отменено полдесятка рейсов из Вены в разные направления. Предварительной причиной объявили непогоду. Пассажиров, которые должны были лететь в Киев, доставят в Украину с пересадками.

Как сообщал УРА-Информ, сложная ситуация с возвращением украинских туристов домой из разных уголков мира сохраняется. Рейсы отменяли и переносили из Туниса, Турции, Грузии, Албании, Испании. Вовремя попасть домой не смогли более полутора тысяч украинцев.