12:36 06.07.2018 | Общество | Новости
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Украинские туристы застряли в аэропорту Вены

Эпопеи с украинскими туристами продолжаются. На этот раз  На этот раз уже сутки наши соотечественники не могут вылететь из Вены. Всю ночь с 5 на 6 июля они провели в терминале аэропорта.

Украинские туристы застряли в аэропорту Вены

Об этом написал в Facebook один из пассажиров Андрей Якубин.

Людям пришлось ночевать на раскладушках, которые им предоставили представители авиаперевозчика. Стоит отметить, что по правилам международных пассажирских авиаперевозок в случае задержки рейсов перевозчик обязан обеспечить пассажиров комнатами в отелях.

В общей сложности было отменено полдесятка рейсов из Вены в разные направления. Предварительной причиной объявили непогоду. Пассажиров, которые должны были лететь в Киев, доставят в Украину с пересадками.

Как сообщал УРА-Информ, сложная ситуация с возвращением украинских туристов домой из разных уголков мира сохраняется. Рейсы отменяли и переносили из Туниса, Турции, Грузии, Албании, Испании. Вовремя попасть домой не смогли более полутора тысяч украинцев.


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