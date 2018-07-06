С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам

Виктор Ющенко, Президент Украины: «Если мы будем позволять вместе с вами политическую коррупцию, не спрашивайте меня, почему существует рейдерство. Рейдерство – это родная сестра политической коррупции. Не спрашивайте, почему у нас бардак в земельных вопросах, так как сами крупные землевладельцы сидят в парламенте и руководствуются одним тезисом: для всех рынка земли нет, а для определенных людей с особым статусом рынок земли существует». Пообщаться с Президентом Украины изъявили желание многие представители деловых кругов. Тем не менее, самый богатый из них – народный депутат 5 созыва Ринат Ахметов – на встречу с Президентом не пришел, о чем предупредил заранее. Не пришли и два других богатейших человека страны – Игорь Коломойский и Сергей Тарута.