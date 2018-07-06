13:35 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам

Министерство регионального развития и строительства, вводит запрет на установку временных сооружений на пешеходных зонах тротуаров.

С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так пешеходам перестанут мешать дорожные ограждения, рекламные конструкции, торговые киоски, павильоны, палатки и тому подобное.

Такую информацию сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам соответствующее постановление вступит в силу 1 сентября 2018 года.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь". Согласно тексту документа, стоимость проекта оценивается в более чем 583 миллиона гривен.


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