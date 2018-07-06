С первого сентября тротуары начнут возвращать пешеходам

Министерство регионального развития и строительства, вводит запрет на установку временных сооружений на пешеходных зонах тротуаров.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Так пешеходам перестанут мешать дорожные ограждения, рекламные конструкции, торговые киоски, павильоны, палатки и тому подобное.
Такую информацию сообщил замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам соответствующее постановление вступит в силу 1 сентября 2018 года.
Как ранее сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства железной дороги, которая соединит киевский вокзал с международным аэропортом "Борисполь". Согласно тексту документа, стоимость проекта оценивается в более чем 583 миллиона гривен.